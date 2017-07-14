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Antalya’da Emniyetten Motosiklet Uygulaması

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Antalya’da Emniyetten Motosiklet Uygulaması
Antalya'da emniyet tarafından 32 ayrı noktada motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da emniyet tarafından 32 ayrı noktada motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. 10 bin 430 motosikletin sorgulandığı uygulamada 187 sürücüye toplam 112 bin 660 TL idari para cezası uygulandı.

07 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen uygulamada çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince uygulama gerçekleştirildi.

10 bin 430 motosiklet ile 2 bin 100 şahsın sorgulandığı uygulamada 34 çalıntı motosiklet ve 6 aranan şahıs yakalandı. Ekipler ayrıca 6 yakalamalı hacizli motosiklete işlem gerçekleştirip 1 yoklama kaçağı şahsa tebliğde bulunup 4 şahsa da adli işlem uyguladı. 138 motosikletin trafikten men edildiği uygulamada 187 sürücüye toplam 112 bin 660 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya’da Emniyetten Motosiklet Uygulaması

Antalya’da Emniyetten Motosiklet Uygulaması

Antalya’da Emniyetten Motosiklet Uygulaması

Antalya’da Emniyetten Motosiklet Uygulaması

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