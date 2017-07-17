Antalya’da Engelsiz Plaj

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve resmi açılışı yapılan "Engelsiz Plaj'da engelliler...

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve resmi açılışı yapılan "Engelsiz Plaj'da engelliler yüzmenin keyfini yaşıyor.

Konyaaltı sahilinde düzenlenen "Engelsiz Plaj'ın açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Karaloğlu, engelli vatandaşlar için önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, son 12 yıldır Türkiye'de engellilerle ilgili çok önemli mesafe alındığını kaydetti. En çok mesafe alınan yerlerden birinin kamu binalarına erişim noktasında yapılan çalışmalar olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi tatile gelen ve kentte yaşayan engelliler için önemli bir hizmeti yaptı. Antalya'da yaşam kalitesini yukarıya çekecek, çünkü onların hayatlarını kolaylaştırıyor. Memur gibi değil, gece vardiyası şeklinde de engelliler için gerekli önlemler düşünülmüş" dedi.

Konyaaltı sahilinin dünyanın en önemli güzelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, engelli bireylerin de bu nimetlerden faydalanmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Konyaaltı Sahili Projesi'ni belediye yapacak"

Başkan Menderes Türel Türel ise, "engelsiz Antalya" hedeflerinden hiçbir şekilde vazgeçmediklerini vurgulayarak, 3 sene içinde sosyal hizmetleri kent merkezinin yanında ilçelere de ulaştırdıklarını kaydetti. Engelsiz plaj hizmetini bir önceki yılda da verdiklerini anımsatan Türel, "Bu yıl plajlarımızın işletmesinde yeni bir uygulamaya gittik. Bu kurgulamamızdan da halkımız memnun. Bu sene Konyaaltı projesinin yap-işlet-devret modeliyle yapılmasını istemiştik. Ancak turizmde geçen sene yaşanan sıkıntılar, küresel gelişmeler ister istemez bizimde hesaplarımızı değiştirdi. Bu konuda bir yatırımcı bulamadık. Birkaç kez ihaleye çıktık. Şimdi artık iş başa düştü. Yeni bir ihale girişimimiz olmayacak. Ağustos ayı içinde belediye olarak ihaleyi yapacağız ve yapımını biz üsteleneceğiz. Kasım ayı gibi inşaata başlayacağız. 2018 yaz sezonuna projemizi yetiştireceğiz" dedi.

"Engelli denilince bizim için akan sular durur"

Konyaaltı sahilinin dünyadaki en önemli değerlerden biri olduğunu işaret eden Türel, "Birkaç hafta önce sahilimize yeniden 8 mavi bayrağı çektik. Konyaaltı bizim turizme kazandırmamız gereken bir değerdir. Önemli olan bu projenin kazandırılmasıdır. Bazı kesimlerin konuyu istismar etmelerine, Antalya'nın menfaati gereği projelerden vazgeçmeyeceğiz. Engelli projesi denilince bizim için akan sular duruyor. Burada bir engelli plajı yaptık. Bayramda hizmete açmıştık. Bugün resmi açışını yapıyoruz. Birkaç gün önce plajın engelli asansörü birileri tarafından parçalanmış. Bizim engelli kardeşlerimizden ne istersiniz. Belki bizim hizmetlerimizi çekemiyor olabilirsiniz, hizmetlerimizi engellemek isteyebilirsiniz ama engellileri engellemeyin. Hızlı şekilde engelli plajındaki canilerin vermiş olduğu zararı derhal giderdik. Kamera ile burayı gece gündüz denetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Plaj iskelesi eleştirilerine yanıt

Engelli plajına yapılan iskeleyi eleştirenlere de cevap veren Başkan Menderes Türel, "Birileri, "Bu iskele devletin parasıyla nasıl yapılır, ticari kuruluşlara peşkeş mi çekiliyor" diye yayınlar yapmaya başladılar, iftiralar başladı. İskeleden ne istersiniz, engelliler için yaptığımız. Önemli olan zihinlerdeki engeli kaldırmaktır. Bu engeller hala bize böyle güzellikleri yaptırmak istemiyor. Engelli kardeşlerim Antalya'da ne hizmet isterse en iyisini yapmaya çalışacağım. "Engelsiz şehir" hedefimiz kapsamında evlerin içine kadar hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri engelli kardeşlerimize, Antalyalılara emanet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'ye örnek bir proje kazandırdıklarına değinen Türel, "Engelli vatandaşımız, ahşap zemin üzerinden engelsiz bir şekilde denize ulaşılabiliyor. Denize içine kadar asansör sayesinde görevlilerimiz eşliğinde engellilerimiz denizden faydalanabiliyorlar. Engelli vatandaşımız için her türlü konfor düşünüldü. Engelli bireyimizin aracıyla 360 derece dönebileceği soyunma kabini, uluslararası standarttaki 7 santimetrelik eğimi bile düşündük. Engelli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Seneye engelliler için 2 plaj daha

Türel, engelli bireyler için plajda güvenlik ve cankurtaran hizmet verdiğinin altını çizdi. Türel, gelecek sene Lara ve Sarısu'da iki engelsiz plajı daha hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Engel Tanımayanlar Spor Derneği Başkanı Özkan Gönenç, bir yıl sürede gündeme geldiğini ve projelendirilip hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini kaydetti. Antalyalı engelliler adına mutlu olduğunu dile getiren Gönenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e teşekkür etti.

"Erişilebilir hayat"

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Rahim Ezgi, eşit erişilebilir hayatı mümkün kılan, yaşamı ortak paylaşmak hedeflenen engelsiz plajın en önemli çalışmalardan biri olarak engellilerin hizmetine sunulduğunu kaydetti. Ezgi, engelsiz durak, engelsiz parkın açılmasının ardından plaja ulaşmanın daha kolay olacağının altını çizdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Başkanı Mehmet Karavural da, 17 yıllık deniz hasretlerinin son bulduğunun altını çizerek, belediyeye yatırımlarından dolayı minnettar olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Karavural, desteklerinden dolayı Türel çiftine ve Vali Karaloğlu'na plaket takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası Vali Karaloğlu ve Başkan Türel plajda incelemelerde bulunup, engellilerle sohbet etti.

"Bizim için ayrıcalık yapmışlar"

10 yıl önce motosiklet kazasında sağ ayağını kaybeden 33 yaşındaki Mikail Köksal, "Daha önce denize ulaşmak için zorluk çekiyordum, denize girip çıkmak zor oluyordu. Şimdi engelli yolu ve asansörü var. Bizi düşünmüşler, böyle bir hizmet yapmışlar. Bizde insanız, bizde yüzmeyi seviyoruz" dedi.

Bedensel engelli 47 yaşındaki Mehmet Aktaş ise, bu yıl ilk kez Konyaaltı sahiline geldiğini belirterek, "Daha önce denize girmeye çalışırken el ve dizlerim kan içinde kalıyordu. Şimdi engelli bir kişi tek başına da gelebiliyor. Çok güzel olmuş, bizi düşünmüşler. Bizim için ayrıcalık yapmışlar, güzel ve yerinde bir çalışma olmuş" dedi.

Türkiye'de bir örneği bulunmayan plajda görme engelli ve dezavantajlı bireylerin kolaylıkla yüzmeleri için ses veren dubalar yer alıyor. Eğimli bir rampadan tekerlekli sandalyeli vatandaşlar kimsenin yardımı olmadan suya kadar ulaşabiliyor. Engelliler için merdiven ve lift yardımıyla suya inebilecekleri bir asansör sistemi yer alıyor. Ayrıca yüzmeden güneşlenmeye, duşa kadar normal bir vatandaşın yararlanabileceği hizmetlerden rahatlıkla faydalanabiliyorlar. Plajda engelliler için 4 cankurtaran ve 2 güvenlik görevlisi vardiyalar halinde hizmet veriyor.