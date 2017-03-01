Antalya’da Fetih Coşkusu Yaşanacak

Antalya'nın fethinin 810'uncu yılı Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde görkemli etkinliklerle kutlanacak.

Antalya'nın fethinin 810'uncu yılı Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde görkemli etkinliklerle kutlanacak. 4 Mart'ta fetih yürüyüşü ile başlayacak program kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk de özel bir gösteri gerçekleştirecek. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Maratonu da fetih koşusu adıyla gerçekleşecek.

Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in fethinden bu yana 810 yıldır Türk yurdu olan Antalya, 4-5 Mart tarihlerinde coşkulu kutlamalara sahne olacak. 4 Mart Cumartesi günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı- Karaalioğlu Parkı arasında gerçekleşecek fetih yürüyüşüyle başlayacak olan programa Antalya Büyükşehir Belediye Bandosunun yanı sıra şehit aileleri, gaziler, yöresel kıyafetleriyle halk oyunu ekipleri, dernekler ve öğrenciler Türk Bayrakları ve Selçuklu flamaları ile eşlik edecek.

Solo Türk'den özel fetih gösterisi

Karaalioğlu Parkı'nda devam edecek kutlamalarda, mehteran, oratoryo, okçuluk, kılıç- kalkan ve davul gösterileri düzenlenecek. Ardından Antalyalıların sabırsızlıkla beklediği Solo Türk özel gösterisiyle Antalya semaları renklenecek. Nefes kesen gösterilerin ardından fetih kutlamaları kapsamında saat 14.30'da Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) Selçuklu Sultanları Kitre ve Heykel Sergisi açılışı yapılacak, Prof. Dr. Fahrettin Tızlak, Prof. Dr. Burhan Varkıvanç ve Osman Eravşar'ın Antalya'nın Fethi'ni anlatacağı panel gerçekleştirilecek. Sultan-ül Bahreyn (İki Denizin Sultanı) belgesel-müzikali ile program sona erecek.

5 Mart'ta Runatolıa Fetih Koşusu

Antalya'nın Fethi'nin 810. Yılı Kutlamaları, 5 Mart'ta 12. Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu ile kaldığı yerden devam edecek. 8 bin profesyonel sporcunun katılacağı 12. Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu, 5 Mart Pazar günü saat 08.45'te Cam Piramit'te başlayacak. Fetih kutlamalarına dair bilgi ve program detayları için www.antalya1207.com web sitesi ziyaret edilebilecek.