Antalya’da Fetö Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'nın Kemer İlçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Kemer İlçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi olayı ile ilgili olarak yapılan operasyon sonucu yakalanamayan ve firari olarak aranan Y.K. Konya ilinde yakalanarak Kemer ilçesine getirildi. Şüpheli Y.K. Kemer ilçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgunun ardından hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Kemer Adliyesine sevk edildi. Y.K. adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında bu güne kadar 56 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 31 şahıs tutuklanmış, 14 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 11 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.