Antalya’da Fetö Operasyonu: 11 Tutuklama

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli'den 11'i tutuklandı.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli'den 11'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde öğretim üyesi, araştırma görevlisi, serbest meslek mensubu ve birçoğu öğretmen olan ve bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.G.G.C, F.Ö., G.Ö., Ö.F.G., R.Y., B.M.D., H.Y., M.K., M.Ö., S.A., M.Y., G.Ş., H.K., M.A., T.Ö., Y.A. ve F.E. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.G.G.C, F.Ö., G.Ö., Ö.F.G., R.Y., B.M.D., H.Y., M.K., M.Ö., S.A., M.Y. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken G.Ş., H.K., M.A., T.Ö., Y.A. ve F.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.