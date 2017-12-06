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Antalya’da Fetö Operasyonu: 3 Tutuklama

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Antalya’da Fetö Operasyonu: 3 Tutuklama
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda öğretmen S.K. (45), polis memuru İ.Ç. (45) ve A.T. (34) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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