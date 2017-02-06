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Antalya’da Fetö Soruşturması: 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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Antalya’da Fetö Soruşturması: 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit...

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen aralarında müezzin ve ebenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. 2'si kadın 8 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya’da Fetö Soruşturması: 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Antalya’da Fetö Soruşturması: 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Antalya’da Fetö Soruşturması: 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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