Antalya’da Fetö’den 1 Tutuklama

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.Ö. tutuklandı. ByLock kullandığı belirlenen V.Ö, tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
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