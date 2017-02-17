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Antalya’da Fetö’den 2 Tutuklama

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Antalya’da Fetö’den 2 Tutuklama
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına 3 öğretim üyesinden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına 3 öğretim üyesinden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, örgüte üye olan ve örgütün haberleşme programı " ByLock" kullandıkları iddiasıyla, Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde görevli Z.S., A.Y.G., M.Ç. isimli 3 öğretim üyesi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

AÜ Diş Hekimliği Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Z. S. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Doç. Dr. A.Y.G. ve Yrd. Doç. Dr. M.C. tutuklandı.

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