Antalya’da Fetö/pdy Soruşturmasına 2 Tutuklama

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
FETÖ mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme aracı Bylock kullandığı değerlendirilen 6 şüpheli, kolluk işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguları tamamlanan şüpheliler E.K., C.M. TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler H.T., B.Ş., F.K., A.D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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