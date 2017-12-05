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Antalya’da Fuhuş Ve Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

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Antalya’da Fuhuş Ve Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı
Antalya'da, İstanbul bağlantılı uyuşturucu ve fuhuş çetesi çökertildi.

Antalya'da, İstanbul bağlantılı uyuşturucu ve fuhuş çetesi çökertildi. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen 100 kiloya yakın uyuşturucu maddeye el konuldu.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği 2 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul bağlantılı oldukları öğrenilen 16 kişilik çetenin hem uyuşturucu hem de fuhuş suçu işlediğini tespit eden ekipler, 3 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda bir adreste 36 kilogram esrar, 55 gram kokain maddesi, 12 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, İstanbul ve Antalya'daki adreslere düzenlenen operasyonda ise 60 kilo 412 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 43 adet mermi ile ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.B, E.Y, S.Ç, S.Ş, S.A, S.T, B.İ, A.U. ve İstanbul'da da E.E, Ö.F.Ç, Ş.E, Y.T. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili çalışmalara devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında adı Antalya'daki uyuşturucu ticaretine karışan Ş.B, S.T. ve E.K, E.İ, O.N, İ.İ, isimli 4 şüphelinin internet ortamında açtıkları site üzerinden Uganda uyruklu 3 kadına Konyaaltı ilçesindeki bir otelde fuhuş yaptırdıklarını tespit etti. Öte yandan şüphelilerin 2 kamu görevlisine rüşvet teklif ettiği de öğrenildi.

'Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapma've "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli daha önce tutuklanıp 1 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Sorguları tamamlanan 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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