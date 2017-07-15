Antalya’da Gece İle Gündüz Birbirine Girdi

Antalya'da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 6 dereceye kadar düşünce vatandaşlar evlerini boşaltarak sahillerde uyumayı tercih etti.

Antalya'da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 6 dereceye kadar düşünce vatandaşlar evlerini boşaltarak sahillerde uyumayı tercih etti. Meteoroloji ise aradaki farkın 4 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

Gündüz hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, akşam ve gece saatlerinde de etkili olan sıcak hava ile nem vatandaşları bunalttı. Akşam saatlerinde 28 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı ile gündüz arasında sadece 6 derecelik bir farkın oluşu, nem oranının ise yüzde 60'a kadar çıkması, vatandaşların sahillerde uyumasına neden oldu. Gece evlerinde uyuyamayıp dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen Antalyalılar, deniz serinliğinde battaniye örtünerek uyudu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanmak zorunda kalan vatandaşlar, bu seferde Akdeniz'in berrak sularına kendilerini bırakarak serinledi. Bir müddet denizin içinde serin suların keyfini çıkaran Antalyalılar, denizden çıktıktan sonra ise deniz manzarası eşliğinde de kahvaltılarını yaptı.

"Sanki 24 saat boyunca gündüzü yaşadık"

Gece saatlerinde sıcaktan bunaldığı için sahile gelmeyi tercih ettiğini söyleyen Berfin Güler, "Sanki 24 saat boyunca gündüzü yaşadık gibi bir durum oldu. Bir taraftan da nem olunca evimizde uyuyamadık. Sahile çadırımızı kurduk ve burada uyumayı tercih ettik. Deniz olmasa ne yapardım bilmiyorum" diye konuşurken, bunaltıcı nem ve sıcaklığı atlatmanın tek yolunun deniz olduğu önerisinde bulundu.

Aradaki fark 4 dereceye kadar düşecek

Öte yandan, meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığı Cumartesi günü gündüz saatlerinde 34, akşam saatlerinde 28 iken, Pazar günü gündüz 33, akşam 28, Pazartesi ise gündüz 31 akşam ise 27 derece olacak.