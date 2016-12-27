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Antalya’da Jandarmaya Ateş Açıldı

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Antalya’da Jandarmaya Ateş Açıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak ateş açtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak ateş açtı. Olayda bir uzman çavuş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde cinayetten arandığı öğrenilen bir kişi, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak, üzerindeki silahla ateş açtı. Olayda bir uzman çavuş ayağından hafif şekilde yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı olay yerinden kaçtı. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaralanan uzman çavuş ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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