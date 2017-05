Antalya’da ’Kanser’ Okullarda Ders Olarak Anlatılacak

Antalya'da 2018 yılının nisan ayının ilk haftasnda tüm okullarda, "Kanser nedir, nasıl korunabilirim" dersi bir saat olarak işlenecek.

Antalya'da 2018 yılının nisan ayının ilk haftasnda tüm okullarda, "Kanser nedir, nasıl korunabilirim" dersi bir saat olarak işlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial Sağlık Grubu ve Antalyaspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği, "Sağlıklı Yaşam ve Kanser Okulu" konulu bilgilendirme toplantısı 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirildi.

Antalyasporlu futbolcular ve diğer branşlardan sporcuların da katıldığı etkinlikte, Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Karadoğan ile Milli Sporcu Ali Bıdı konuşma yaptı. Bilim Fuarı kapsamında gerçekleştirilen kanser testi ödül çekilişinde 240 öğrenciye, bisiklet, forma, maç bileti, tatil ve çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte konuşan Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, kanser alanında Türkiye'ye örnek olmak, ışık olmak için bir araya geldiklerini kaydederek, 3'ncüsü yapılan bilim festivaline 34 bin kişimin katılım gösterdiğini söyledi.

"Kanser okulda ders oldu"

8 yaşındaki çocuklara kanseri anlatmanın çok zor olduğundan yakınan Prof. Dr. Özdoğan, " Antalya'da birkaç yıl önce insanlar kanserden korkardı, kanserin adını nasıl anarsınız diye bize kızarlardı. Hep bir şeyler saklanırdı. Bu kadar tehlikeli olan bir şeyden insan kendisini nasıl koruyabilirdi. Ve şuan gelinen noktamız inanılmaz. Kanseri anlatmanın yanında, kanser okulunu açtık. 2018 yılının nisan ayının ilk haftası Antalya'da tüm okullarda, "Kanser nedir, nasıl korunabilirim" dersi bir saat olarak işlenecek. Antalya'da pilot olarak başlayacak ve tüm Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

"Erken tanıyla kanseri yarı yarıya düşürürüz"

Türkiye'de inanılmaz bir kanser korkusunun oluşturulduğunun altını çizen Prof.Dr. Özdoğan, " İnternette, gazetelerde nereye bakarsanız bakın kanser var. Hayır böyle bir durum yok. Dünya verilerine göre biz, Amerika'nın Fransa'nın gerisindeyiz. Hatta Amerika verilerini alırsak, ülkemizde yılda 400 bin yeni kanser vakası olması gerekir. Oysa 200 bin hastamız var. Bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Yılda 200 bin hastayı tedavi etmek için, 300 bin tedavi merkezi mi açmalıyız, yoksa 200 bin sayısını 100 bine düşürebilmek için mi çalışmalıyız. Bazı tedbirler alırsak, 100 bin kanserinde 50 binini erken tanılarsak, tamamını şifaya ulaştırabiliriz" diye konuştu.

"Tütün ve obeziteden uzak kalın"

2010-2014 yılları arasında kanserin yukarıya doğru artan bir çizisinin olmadığını dile getiren Prof.Dr. Özdoğan, " Etrafımızda iyileşen hastalar var. Erken tanı sayesinde, bir çok tedaviye gerek almadan sonuca ulaşıyorsunuz. Kansere yakalanmada, çevresel faktörler yüzde 50, sigara, obezite, virüs bakteri, ultraviyole ışınlar, alkol, kimyasal kanserojenler, rastgele mutasyonlar yüzde 35, ailesel yatkınlık yüzde 15 etkili oluyor. Tütün ürünleri ve obezite kansere yakalanmada en büyük etkeni oluşturuyor"dedi.

"Evdeki yemekleri terk etmeyin"

Çocuklarda obezite oranının yüzde 30 olduğunu kaydeden Prof.Dr. Özdoğan, " İlkokul çağındaki çocuklarımızın yüzde 20'si obezite.Anne ve baba anormal besleniyorsa, çocuğu da öyle besleniyor. Bu durumda kendinizi sorumlu hissedin. Türkiye'de korkunç bir obezite gidişatı var. Ülkemizde bir fas food kültürü artıyor. Evdeki pişirdiğimiz yemeklerimizi terk etmeye doğru gidiş var bu doğru değil" diye konuştu.

Bazı doktorluğunu unutan kişilerin öğleyin güneşe çıkılmasını tavsiye ettiğinden yakının Prof.Dr. Özdoğan, " Artık anneanne olmuş kişilerin sözlerini dinlerken biraz dikkat edin" dedi.

"Elektronik sigara tehlikesi"

Sigara kullanımının artmasıyla kanserin de arttığını kaydeden Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, " Son dönemde elektronik sigaraların hızla artığını görüyoruz. İnanılmaz şekilde kullanımı artıyor. Sakız, şeker gibi satılıyor. Önümüzdeki süreçte reklamlar nedeniyle çocuklarımızın hemen hemen çoğu elektronik sigara ile tanışmış olacak. Şu sıralar çok çarpıcı filmlerde saniyelik elektronik sigara reklamı görüyorsunuz. İçine uyuşturucu konuluyor, bağımlılık arttırılıyor. Yediğimiz yoğurttan başka uğraşacağımız şeyler var" ifadelerine yer verdi.

"Obezite tehlikesi"

Günümüzde yemek tabakların büyüdüğünü aktaran Prof.Dr. Özdoğan, şeker tüketimi ve obezitenin, sigara ile eş değer olarak kanser yapma nedenleri arasında öne çıktığını vurguladı.

Kanserden korunmada sağlıklı beslenmede Akdeniz diyetinin önemli olduğunu dile getiren Prof.Dr. Özdoğan, " Kanserle obezitenin ilişkili olduğunu görüyoruz. Aşırı işlenmiş et kullanmamalıyız. Yağda kızarmış gıdaları azaltmalıyız. Akdeniz mutfağını tercih etmeliyiz. Acı, baharat rahatlıkla yiyebilirsiniz. Brokoli, karnabahar tüketin. Spora yönelin aktif bir yaşam sürün. Sigara içmeyeceğiz, aşılarımızı yaptıracağız. Koruyucu ilaçları sorgulayacağız, düzenli egzersiz yapacağız. Eksik vitaminimiz varsa alacağız" dedi.

"Sosyal sorumluluk projelerine destek"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sportif faaliyetlerde başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, Antalyaspor'u örnek bir kulüp yapmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Başarının yanında toplumun sorunlarına da eğileceklerini aktaran Öztürk, " Toplumun dertleriyle dertlenen, gençleri kucaklayan, spor sağlık,sanat ve bilim alanında sosyal sorumluluk projelerine destek olacağız. Bugün sağlıklı yaşam ve kanser konusunda daha fazla bilgileneceğiz. Kanserin önlenebilir olduğunu biliyoruz, ve kanserden korkmuyoruz. Biz Antalyaspor olarak sigara içmeyen bir gençlik, sigaradan uzaklaşan bir toplum istiyoruz. Her gencimizi bir spor alışkanlığı edindirme çabamıza davet ediyoruz" dedi.

"Yılda 400 bin vaka"

Prof.Dr. İhsan Karadoğan ise dünyada her yıl 9 milyon insanın kanserden hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kanserin dünyada ölüm nedenleri arasından kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Prof.Dr. İhsan Karadoğan, " Türkiye'de her yıl 400 bin kanser vakası görülüyor. Artık, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser tedavisinde başarılar elde ediyoruz. Bir belirtisi olmaması sizde kanser olmadığı anlamına gelmez. İnsan vücuttaki her hücreden kanser çıkabilir, her şeyi taklit edebilir. Son 20 yılda kanserin erkeklerde görülme oranı azalıyor kanserden ölümlerde azalıyor. Kanser taraması o nedenle çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Milli Sporcu ve işadamı Ali Bıdı ise kanser korkulmaması gerektiğini belirterek, sporun ve sağlıklı beslenmenin hayatın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.