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Antalya’da Kar Maskeli, Pompalı Tüfekli Market Soygunu

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Antalya’da Kar Maskeli, Pompalı Tüfekli Market Soygunu
Antalya'da internetten aldığı pompalı tüfekle girdiği marketten 700 TL gasp eden yüzü maskeli şahıs, 15 dakika sonra polis tarafından yakalandı.

Antalya'da internetten aldığı pompalı tüfekle girdiği marketten 700 TL gasp eden yüzü maskeli şahıs, 15 dakika sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazak uyruklu maskeli bir şahıs, internetten aldığı pompalı tüfekle Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan bir markete girerek kasaya yöneldi. O sırada kasada bulunan biri kadın 2 kasiyere tüfeği doğrultan soyguncu, tüm parayı vermesini istedi. Marketi kapatmak üzereyken bir anda karşılarında maskeli ve silahlı soyguncuyu gören 2 kasiyer kasalarındaki tüm parayı verdi. Kazak soyguncu yaklaşık 700 lirayı alarak olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası kasiyerler durumu 155'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çok korktuğu gözlenen kasiyerlerden ön bilgi alarak güvenlik kameralarını inceledi. Parmak izi çalışması yapan ekipler soyguncuyu bulmak için çevre güzergahta çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını görüntülerinden yıla çıkan ekipler, olayın ardından 15 dakika sonra soyguncuyu, Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki kapalı pazarda kıskıvrak yakaladı. Ekipler, suç aleti ve paraya el koyarak soyguncuyu gözaltına aldı.

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