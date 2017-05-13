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Antalya’da Kepçeli Deniz Keyfi

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Antalya’da Kepçeli Deniz Keyfi
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler, plaj düzenlemesi yapan kepçeyle güneşlenip, denize girdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler, plaj düzenlemesi yapan kepçeyle güneşlenip, denize girdi.

Hava sıcaklığın 27 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya'da, sezon hazırlıkları devam ediyor. Konyaaltı Plajları'nda dev dalgalar nedeniyle bozulan kumsal iş makinesi tarafından düzeltiliyor. 3 gündür sahilde kumsal düzenlemesi yapan paletli ekskavatörün etrafında denize girip, güneşlenenler ilginç görüntüler oluşturdu. Sahildeki bu ilginç görüntü, objektiflere de yansıdı. Tatilcilerin kepçenin çalışmasına rağmen yakınına kadar gidip güneşlenmesi ve yüzmesi dikkat çekti. Tehlikeye aldırmadan kepçenin etrafında yüzüp keyfini bozmadan denizin ve sıcak havanın tadını çıkaran tatilciler farklı bir görüntü çizdi. Sezon tam olarak açılmadığı için işletmelerin de henüz faaliyete başlamadığı sahilde kepçeye yakın olan tatilciler tehlikeye de davetiye çıkardı. Bazı tatilciler kepçeden uzaklaşmak yerine tepki gösterirken bazı tatilciler de çalışmaların gerekli olduğunu ve sahilin sezona hazırlandığını söylediler.

Sahilde eşiyle güneşlenen Adil Yılmaz, 20 yıldır Konyaaltı Sahili'nde deniz girdiğini belirterek, "Çalışmalar dün başlamış. Kumsalı düzeltiyorlar. İşletmelerin şezlong ve şemsiyelerini koyacaklar. Burası da henüz daha açılmadı. Kepçe de bir hizmettir. Önce bir yadırgadım. Her gün geldiğim yerde çalışıyorlar. Sonuçta bir hizmet. Eksikliği etrafında güvenlik olsa daha iyi olurdu" dedi.

Antalya’da Kepçeli Deniz Keyfi

Antalya’da Kepçeli Deniz Keyfi

Antalya’da Kepçeli Deniz Keyfi

Antalya’da Kepçeli Deniz Keyfi

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