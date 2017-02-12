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Antalya’da Kış Güneşinde Deniz Keyfi

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Antalya’da Kış Güneşinde Deniz Keyfi
Antalya'da güneşi görenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da güneşi görenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Turizm kenti Antalya'da Şubat ayında kendisini gösteren güneş kenti ısıttı. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kendilerini dışarı attı. Seyir terasları özçekim yapanlarla dolup taşarken, yürüyüş ve güneş keyfi yapmak isteyenlerin adresi ise Konyaaltı Sahili oldu. Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Antalya'da, denize girenler de oldu. Kumsaldaki kalabalık ise yazdan kalma günleri aratmadı.

Sahilde tavla keyfi yapan ve örgü örenler vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Her gün denize giriyor"

Denize girenlerden 64 yaşındaki Ahmet Balta, " Antalya çok güzel, benim herkese tavsiyem yabancı turistler çok uzaktan geliyorlar. Antalya'nın denizi ve güneşi için. Güneşte D vitamini var, ben sağlığımı deniz ve güneşe borçluyum. Her gün sabahları giriyorum sağlık açısından da faydasını görüyorum" dedi.

Türkiye Yürüyüş Şampiyonası için Antalya'da bulunan ve Akdeniz'in mavi sularında kulaç atan Selim Seven, " Mardin'in havası soğuk. Biz kamp için buradayız. Hocamızdan izin alıp, sahile geldik. Havada güzel olunca, yüzenler vardı. Bizde yüzdük. Deniz güzel, havada iyiydi"dedi.

"Sahilde tavla keyfi"

Eşiyle sahilde tavla oynayan Şerife Kıllı, " Çay içmek için sahile geldik. Hem temiz hava alalım, hem de değişiklik yapmak istedik. Yağmur olmadığı sürece Antalya güzel. Her hafta sonu sahile gelmeye çalışıyoruz. Şimdi de tavla oynuyoruz" diye konuştu. Sahilde örgü ören 65 yaşındaki Fatma Beynel, "Ayağım kırıldığı için uzun zamandır evde yatıyordum. Oğlum bugün beni sahile getirdi. Gelmişken boş durmuyorum torunum için kazak örüyorum" ifadelerine yer verdi.

Antalya’da Kış Güneşinde Deniz Keyfi

Antalya’da Kış Güneşinde Deniz Keyfi

Antalya’da Kış Güneşinde Deniz Keyfi

Antalya’da Kış Güneşinde Deniz Keyfi

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