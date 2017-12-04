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Antalya’da Koca Dehşeti

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Antalya’da Koca Dehşeti
Antalya'da barışmak için ayrı yaşadığı karısının yanına giden şahıs, evde yabancı bir erkek görünce çılgına döndü.

Antalya'da barışmak için ayrı yaşadığı karısının yanına giden şahıs, evde yabancı bir erkek görünce çılgına döndü. Şahıs, karısını bıçaklayarak öldürürken, yanındaki kişiyi de ağır yaraladı.

Olay, akşam saat 21.00'de Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703. Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Boyacılık işi ile uğraşan Sedat U. (36), şiddetsiz geçimsizlik nedeniyle eşi Sultan U. (27) ile bir süredir ayrı yaşamaya başladı. İddiaya göre eşine şiddet uygulayan Sedat U., sık sık eve gelip barışmak istemesine rağmen eşinden olumsuz cevap aldı. Bu akşam yeniden ile barışmak için eşinin yaşadığı annesinin evine gelen Sedat U., evde kayınvalidesinin olmadığını ve yabancı bir erkek olduğunu görünce çılgına döndü. Aldatıldığını düşünerek sinir krizi geçiren Sedat U., mutfaktan aldığı bıçakla önce M.Ö.'yü (60) 5 yerinden, ardından da eşini 7 yerinden bıçakla yaraladı. Elinden de yaralanan Sedat U., hızla olay yerinden uzaklaştı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sultan U., Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, M.Ö. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk annesi genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlının kaçabileceği güzergah üzerinde çalışma başlattı. Sedat U., olaydan bir saat sonra Dokuma Ulus Mahallesi'nde yürürken polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sol elinden yaralı olan ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Sedat U., "Sorularınıza sonra cevap vereceğim sizin" dedi. Zanlı ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Eşi tarafından öldürülen Sultan U.'nun bir süre önce annesinin evine geldiği ve burada yaşamaya başladığı, anne kızın harabe şeklindeki müstakil evde elektrik ve suyu olmadan komşularının yardımıyla ayakta durduğu öğrenildi. Olay anında ise annenin semt pazarında olduğu belirtildi.

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