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Antalya’da Lodos Sürprizi

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Antalya’da Lodos Sürprizi
Antalya'da bir anda başlayan lodos, günlerdir deniz ve güneş keyfi yapan vatandaşlarla dolu sahilleri boşalttı.

Antalya'da bir anda başlayan lodos, günlerdir deniz ve güneş keyfi yapan vatandaşlarla dolu sahilleri boşalttı.

Dört mevsimin aynı anda yaşandığı ender şehirler arasında yer alan Antalya'da, son günlerde 23 dereceye kadar çıkan sıcak havanın ardından, bugün öğle saatlerinde etkili olan lodos sahilleri bomboş bıraktı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Antalya'da saatte 32 kilometre hızında güney batı yönünden esen rüzgar, ev ve iş yerlerine gitmekte olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Lodosla birlikte hafif yağmur da etkili oldu.

Bazı vatandaşlar rüzgardan dolayı oluşan 2 metreye yakın dalgalarla öz çekim keyfi yaparken, dalgalardan dolayı ilerlemekte zorluk çeken yük gemileri ise Antalya Konyaaltı Limanı'na demir atmak zorunda kaldı.

"Antalya 4 mevsimiyle de çok güzel bir yer"

Sahilde özçekim yapan Yalçın Kocabıyık, "Yağmuruyla, rüzgarıyla, güneşiyle Antalyamız çok güzel. Facebook'tan yurt dışındaki arkadaşlarıma yollayacağım. 4 mevsim yaşayabiliyoruz burada. Antalya her mevsimiyle çok güzel bir yer. Herkesi Konyaaltı Sahili'ne bekleriz" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kentte önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklığının 20 derecenin üstünde olması bekleniyor.

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