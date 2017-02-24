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Antalya’da “Mantarcılık Sektörünün Geleceği” Paneli

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Antalya’da “Mantarcılık Sektörünün Geleceği” Paneli
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu tarafından, Korkuteli Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Mantarcılık Sektörünün Geleceği"...

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu tarafından, Korkuteli Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Mantarcılık Sektörünün Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Korkuteli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü öncülüğünde, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu tarafından, Korkuteli Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda "Mantarcılık Sektörünün Geleceği" konulu panel düzenlendi. Türkiye'deki mantar üretiminin yüzde 55'ini karşılayan Korkuteli "de mantarcılık sektörünün sorunları ve bu alanda yapılması gerekli çalışmaların ele alındı.

Panele Korkuteli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faik Ardahan, Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünden Bitkisel Üretim bitki sağlığı şubesinden Ziraat Mühendisi Dr. Sara Demiral, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. İlker Sönmez konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Korkuteli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faik Ardahan, Mantarın başkenti olarak gösterilen Korkuteli ilçesinde mantarcılık bölümünün bulunmadığını söyledi. 2008-2009 Eğitim öğretim yılında açılan Mantarcılık bölümüne 15 öğrencinin kayıt yaptırdığını hatırlatan Ardahan, "2010-2011 Eğitim Öğretim yılında kayıt 5 öğrenciye düştü. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında talep olmadığı için alım olmadı. 2012-2013 yılında 13, 2013-2014 yılında 7 öğrenci, 2014-2015 eğitim yılında 16 öğrenci kayıt yaptırdı. 2015-2016 eğitim öğretim yılından bu yana bölüm kapanmış ve ne olacağı bilinmiyor" dedi.

Panele katılan Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünden Bitkisel Üretim bitki sağlığı şubesinden Ziraat Mühendisi Sara Demiral, ise mantar yetiştiriciliği konusunda sunum yaptı. Demiral, "Ülkemizde mantar yetiştiriciliği, 1970'li yıllarda 1-2 işletme ile başlamış ve günümüzde bu sayı bin 150 işletmeye ulaşmıştır. Ülkemizde büyük üretici sayısı oldukça az düzeydedir. 500 Metrekareden büyük büyük işletmelerin toplam üretim içindeki payı yüzde 15-16'yı geçmemektedir. Türkiye Kültür Mantarı üretiminde Antalya'nın yeri yüzde 53'tür. Bölgelere göre dağılımına göre Akdeniz bölgesi tan bazında 28 bin 412'dir. İllere göre dağılımında Antalya 21 bin 533 Ton ile Türkiye oranının yüzde 53.3'i karşılıyor. İlçelere göre Antalya'nın kültür mantarı üretiminde Korkuteli 21 bin ton ile lider durumda. Üretim ve tüketim artışına rağmen dünyada mantar tüketimi kişi başına 2,2,5 kilogram iken, ülkemizde bu değer 0.8 kilogramdır. Türkiye Kültür mantarı üretiminin yüzde 53'ünü Antalya karşılamaktadır. Mantar üretiminin en yoğun olduğu ilçe Korkuteli'dir. Korkuteli, Ülkemiz mantar üretimi ve Kompost üretim merkezi durumundadır. Kompost üretimin yaklaşık yarısı Korkuteli tarafından karşılanmakta."

Antalya’da “Mantarcılık Sektörünün Geleceği” Paneli

Antalya’da “Mantarcılık Sektörünün Geleceği” Paneli

Antalya’da “Mantarcılık Sektörünün Geleceği” Paneli

Antalya’da “Mantarcılık Sektörünün Geleceği” Paneli

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