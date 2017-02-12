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Antalya’da Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı

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Antalya’da Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı
Antalya'da, Türkiye İş Bankası Emekliler Derneği'ni taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15...

Antalya'da, Türkiye İş Bankası Emekliler Derneği'ni taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sırasında Konyaaltı İlçesi Saklıkent yolu Doyran Göleti yakınında meydana geldi. Türkiye İş Bankası Emekliler Derneği'nin Saklıkent Kayak Merkezindeki etkinliğinden dönen Mustafa Özden idaresindeki 07 MGC 10 plakalı midibüs, virajı alamayarak, demir bariyerleri kırıp şarampole yuvarlandı. Çam ağaçlarına çarparak durabilen midibüsü görenler hemen durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Çevrede piknik yapan ve kayak merkezinden dönüş yapan vatandaşlar, yaralıları midibüsten çıkardı. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tamer Ayfer ve Müşerref Özdamar'ın (60) midibüsten cansız bedenleri çıkarıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ve Konyaaltı Belediye Başkan Muhittin Böcek de olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Jandarma Olay Yerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza hakkında bilgi veren Başkan Böcek, kazadan duyduğu üzüntüyü belirterek, "Yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hafta sonları Saklıkent'te çok etkinlikleri oluyor. Yol güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınıyor. Bu midibüs güvenlik bariyerini aşarak şarampole yuvarlandı" dedi.

Kazayı gören Hüsamettin Ay, "Sese çıktık aracın uçtuğunu gördük. Freninin patladığını zannediyoruz. Yolda dönüp uçuruma yuvarlandığını gördük" dedi.

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