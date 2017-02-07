Antalya’da ‘O Ses Türkiye’ Yarışması Heyecanı Yaşandı

Kepez Belediyesi'nin, bu yıl 3.sünü düzenlediği Cem Karaca Şarkıları ile ulusal müzik Ödülleri yarışmasında "O Ses Türkiye" programı heyecanı yaşandı.

Kepez Belediyesi'nin, bu yıl 3.sünü düzenlediği Cem Karaca Şarkıları ile ulusal müzik Ödülleri yarışmasında "O Ses Türkiye" programı heyecanı yaşandı.

Kepez Belediyesi'nin, bu yıl ulusal düzeyde 3. kez gerçekleştirdiği ve 100'den fazla gencin başvuru yaptığı müzik ödülleri, final ve ödül töreni ile sona erdi. Cem Karaca Şarkıları ile 3. Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri'nin final ve ödül töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yarışmayı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cem Karaca'nın oğlu ve Türk rock müziği gurubu Moğalları'n solisti Emrah Karaca, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

1 ve 2. Barış Manco'nun eserlerini icra edildiği, Türk kültürüne ve sanatına hizmet etmiş müzik üstatlarını saygı ile yad etmeyi de amaçlayan yarışmanın 3. Cem Karaca şarkıları seslendirildi.

Cem Karaca şarkılarını icra ettiler

Ön eleme ve yarı finalin ardından 15 aday finalde yarıştı. "O Ses Türkiye" programı formatında yapılan yarışmada, finalist, kuliste kendisiyle yapılan röportajın ardından sahneye davet edildi. Genç müzisyen adayları, Cem Karaca şarkılarını, orkestra ve 5 kişiden oluşan jürinin önünde canlı olarak seslendirdi. Finalistlere, canlı performanslarında salonda bulunan aileleri ve arkadaşları alkışlarıyla ve dövizlerle destek verdiler.

Genç müzisyenler, şarkılarını icra ettikten sonra performanslarıyla ilgili yorumları da jüriden dinlediler.

"Babamın şarkılarını gençlerden dinlemek beni onurlandırdı"

Yarışmada ilk üçe giren ismin açıklanmasından önce Emrah Karaca, "Babam Cem Karaca'nın şarkılarını bu güzel, başarılı, pırıl pırıl gençlerden dinlemek beni onurlandırdı, duygulandırdı. Bu geceye emeğe gen başta Başkanı Hakan Tütüncü olmak üzere Kültür Müdürlüğü çalışanlarına, orkestraya, jüriye teşekkür ederim. Anılar ve hatıralar sürekli yaşıyor ama fakat genelde sesi unutmak diye bir şey var. Babam için şarkıları yaşayacak ya da yaşamayacak soru işaretleri hiçbir zaman kafamda oluşmuyor. Öyle bir nesil geliyor ki Cem Karaca'nın, çok değerli adamların ve hanımefendilerin şarkıları yaşamaya devam ediyor" dedi.

Tütüncü'den gençlere albüm müjdesi

Emrah Karaca'nın, "Islak Islak" şarkısını söylemesinin ardından sahneye davet edilen Başkan Hakan Tütüncü de, "Bu akşam çok mutlu oldum. Çünkü müzik ödüllerini düzenleme kararını aldığımızda amacımız gençlerimizi, müzikle, sanatla buluşturabilmek; onların sanatla, müzikle iletişimini daha güçlü hale getirebilmekti. Ne mutlu bize ki bu yıl 3. düzenlediğimiz bu etkinlikte 100'den fazla gencimiz yarışmaya müracaat etti. Gençlerin kendilerini önemli hissettiği bir vakti beraber yaşadık. Bu yarışmanın kurumsallaşmasını, büyümesini ve geleceğe yürümesini hedefliyoruz. Bunu başarabilirsek hem şehir için hem de gençlerimiz ve geleceğimiz için güzel bir iş yapmış oluruz. Gençlere, kendilerinin önemli olduğunu hissettiren bu yarışma, hiç şüphesiz ki çalışma arkadaşlarımın emekleriyle bugünlere geldi. Bürokratlarıma ve çalışanlarımıza, orkestraya, jüri üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Konuşmasında finalistlere albüm sözü veren Tütüncü, "Yeni bir çalışma yapacağız. Yarışmayı kurumsallaştırmak için finalistlerle birlikte güzel bir albüm yapalım istiyoruz. Güzel bir stüdyo çalışması ile bu geceyi ölümsüzleştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

İşte ilk üç

Konuşmaların ardından Cem Karaca ile çalışan ve 70'li yılların Türk rock sahnesinin önemli davulcularından olan Ayzer Danga'nı da yer aldığı jürinin oylamasından sonra ilk üçe giren isim belli oldu.

'Kahya Yahya" şarkısı ile Cem Karaca hayranı olan Deniz Çetinkaya, 1. "Islak Islak" şarkısıyla Cansu Yavuz 2. ve Dadaloğlu Şarkısı ile İrem Ceyhan 3. oldu.

Başkan Tütüncü, ilk üçe giren finalistlere plaketlerini ve ödüllerini verdi.

Diğer finalistler Serdar Ece Arslan, Aylin Ezgi Güntürkün, Mine Çam, Yaşar Turan Baran, Yağmur Calın, Ahmet Katılmış, Şilan Buhan, Yağmur Yılmaz, Baran Mahmut Kan, Kadirhan Simav, Emre Can Seven ve Elif Şimal Göktürk'e ise gitar hediye edildi.

Yarışmada 1. 5 bin TL, 2. 4 bin TL ve 3. 3 bin TL para ödülü verildi.