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Antalya’da Ocak Ayında Konut Satışı Yüzde 2,8 Azaldı

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Antalya’da Ocak Ayında Konut Satışı Yüzde 2,8 Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre, Antalya ve ilçelerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre, Antalya ve ilçelerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 düşüşle 4 bin 324 konut satıldı.

TÜİK, Ocak 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 95 bin 389 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konut satışı ve yüzde 16,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 5 bin 665 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 48 konut ile Şırnak oldu.

Batı Akdeniz

Antalya'da 2016 Ocak ayında 4 bin 450 konut satılırken 2017 Ocak ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 4 bin 324 konut satıldı. Konut satışlarında 2017 Ocak ayında, Antalya 4 bin 324 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Isparta'da 2016 Ocak ayında 343 konut satılırken 2017 Ocak ayında yüzde 29,4 oranında artarak 444 konut satıldı. Burdur'da 2016 Ocak ayında 168 konut satılırken 2017 Ocak ayında yüzde 48,2 oranında artarak 249 konut satıldı.

Antalya yabancılara konut satışında 2'nci sırada

Ülkede yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak bin 386 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2017'de ilk sırayı 441 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 264 konut satışı ile Antalya, 137 konut satışı ile Bursa, 72 konut satışı ile Ankara, 70 konut satışı ile Sakarya ve 62 konut satışı ile Yalova izledi.

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