Antalya’da Okul Çevrelerinde Denetim

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Antalya'da okulların çevresinde "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Antalya'da okulların çevresinde "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile 81 ilin emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için karma ekipler ile "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 2" yapıldı. Antalya'da saat 11.00-16.00 arasında gerçekleştirilen uygulamaya, Çocuk Şube Müdürlüğü, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri katıldı.

"Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 2" adı altında gerçekleştirilen uygulamada, Kepez ilçesinde 2, Muratpaşa ilçesinde 1 bölge olmak üzere 32 okul çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları genel asayiş ve çocuklar yönünden, ayrıca okul servis araçları ise trafik yönünden denetlendi.

Yapılan uygulama sonucunda, okullar çevresinde faaliyet gösteren 14 internet kafe, 1 oyun salonu, 5 kahvehane, 1 iddia bayii, 15 büfe, 17 okul servis aracı, 32 adet diğer otolar incelendi. İncelemelerde 1 internet kafeye, çocuklara yasaklı oyun oynatması ve filtre programlarının bulunmaması nedeni ile işlem yapıldı.

Okullar çevresinde okulla ilişiği bulunmayan 309 şahsın GBT kaydı sorulurken 1 şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu için adli işlem yapıldı.

Okul servis araçlarında yapılan kontrollerinde 1 servis aracına 95 TL para cezası uygulandı. Otolar üzerinde yapılan kontrollerde ise eksiklikleri olduğu tespit edilen 3 araç trafikten men edildi. Yine araçlar üzerinde yapılan kontrollerde eksiklikleri bulunan otolara Karayolları Trafik kanunu kapsamında 9 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Okullar çevresinde çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı alışkanlıklara karşı yapılan kontrollerde 94 paket kaçak sigara ve 5,5 kilogram kıyılmış tütün maddesi ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 5 şahıs hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.