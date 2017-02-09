Antalya’da Ölümlü Kazaya Karışan Sürücü Mobese’den Yakalandı

Antalya'da ölümlü trafik kazasına karışan araç sürücü Mobese kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Antalya'da ölümlü trafik kazasına karışan araç sürücü Mobese kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Gazi Bulvarı üzerinde yaya geçidi olmayan yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.Y.'ye bir araç çarparak kaçtı. Ağır yaralanan Ş.Y. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazasına sebebiyet veren aracın ve sürücüsünün tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, olay yerinde 1 adet sağ dikiz aynası bulundu. Mobese kayıtlarından aracın kaçış güzergahında yapılan tetkikte, sağ dikiz aynası bulunmayan aracın plakası ve M.K.'ye ait olduğu belirlendi.

M.K.'ye ulaşan polis o gün aracı eşi V.K.'nin kullandığını belirledi. Ölümlü trafik kazasına karışan V.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.