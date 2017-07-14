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Antalya’da Orman Ürünleri Firmasında Yangın

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Antalya’da Orman Ürünleri Firmasında Yangın
Antalya'da orman ürünleri satan firmada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'da orman ürünleri satan firmada çıkan yangın paniğe neden oldu. İçerisi ahşap ürünlerle dolu iş yerindeki yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye görke, saat 22.00 sıralarında Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5022. Sokak'ta Mesut Taşar'a ait orman ürünleri satan firmada henüz belirlemeyen bir sebeple yangın çıktı. İçerisinde ahşap ve kimyasal ürünlerin olduğu iş yerindeki yangın büyüdü. Sanayi içerisindeki esnaf ve vatandaşların haber vermesi üzerine yangın çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba harcarken, polis de sokak üzerinde yolu trafiğe kapatarak güvenlik şeridi oluşturdu. İş yerinde yangından zarar gören bir motosiklet kullanılmaz hale gelirken, içeride bulunan bir kamyonet ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen iş yeri sahibi ve çalışanları alevlerin sıçramadığı diğer ürünleri dışarıya çıkardı. Çevredeki vatandaşların panik içerisinde izlediği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Antalya’da Orman Ürünleri Firmasında Yangın

Antalya’da Orman Ürünleri Firmasında Yangın

Antalya’da Orman Ürünleri Firmasında Yangın

Antalya’da Orman Ürünleri Firmasında Yangın

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