Antalya’da Ot Yangını Korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi Yalı Caddesi 1923 Sokak kenarındaki kargılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler...

Antalya'da çıkan ot yangını mahalle sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi Yalı Caddesi 1923 Sokak kenarındaki kargılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede 1905 Sokağa kadar geldi. Tarım sahası olan bölgede ot çalılar nedeniyle yangın mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı meyve araçlarının da yandığı yangında bir serada zarar gördü. İtfaiye bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.