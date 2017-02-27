Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Elmalı, Kaş, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Serik ilçelerinde 01 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Sütçüler Mahallesi (bir kısmı)
Elmalı: 08.30-18.00 Hacımusalar, Kızılca, Bayındır, Bozhöyük ve Çukurelma Mahalleleri Gölova ve Çaybaşı Bölgesi
Kaş: 09.00-17.00 Sahil Aklar Mahallesi Gömbe Mittitler Mevkii
Kumluca: 09.00-16.00 Beykonak Mahallesi Kervan, Güven Sokakları ve çevresi
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi
Finike: 10.00-18.00 Sahilkent Orta Mahalle, Barbaros Caddesi
Serik: 07.30-17.30 Burmahancı, Üründü, Deniztepesi, Bilginler, Yeşilyurt ve Karıncalı Mahalleleri (tamamı) Çandır Mahallesi (kısmen)
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