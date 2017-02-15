Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Aksu, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Manavgat ilçelerinde 17 Şubat Cuma günü...

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Aksu, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Manavgat ilçelerinde 17 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Kepez: 09.00 - 18.00 Güneş, Baraj, Hüsnü Karakaş, Çamlıca, Sütçüler, Habibler ve Şelale Mahalleleri ile Altıayak Mahallesinin bir kısmı

Aksu: 08.00 - 18.00 Yeşilkaraman Köyü

Elmalı: 09.00 - 18.00 Gökpınar, Kocapınar, Küçük Söğle, Büyük Söğle, Geçmen, Bayındır, Bozhöyük, Gölova, Çukurelma, Çobanisa, Özdemir, Kızılpınar, Çalpınar, Öküzgözü, Gümüşyaka, Hacımusalar ve Kızılca Mahalleleri

Kaş: 09.00 - 16.00 Necip Fazıl Caddesi Liman Sokak

Kemer: 09.00 - 16.00 Beycik Mahallesi Kartal Yuvası Mevkii

Kumluca: 09.00 - 18.00 Altınyaka Mahallesi

Korkuteli: 08.30 - 17.00 Yeşilyayla, Alaaddin, Uzunoluk Mahalleleri Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarı, Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı

Finike: 09.00 - 18.00 Yeşilköy Mahallesi

Manavgat: 08.00 - 18.00 Demirciler, Hacıali, Hacısali, Cevizler, Uzunkale, Hocalı, Tepeköy, Gebece, Taşkesiği, Ahmetler, Gençler, Çamlıtepe Mahalleleri