Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Aksu, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Manavgat ilçelerinde 17 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00 - 18.00 Güneş, Baraj, Hüsnü Karakaş, Çamlıca, Sütçüler, Habibler ve Şelale Mahalleleri ile Altıayak Mahallesinin bir kısmı
Aksu: 08.00 - 18.00 Yeşilkaraman Köyü
Elmalı: 09.00 - 18.00 Gökpınar, Kocapınar, Küçük Söğle, Büyük Söğle, Geçmen, Bayındır, Bozhöyük, Gölova, Çukurelma, Çobanisa, Özdemir, Kızılpınar, Çalpınar, Öküzgözü, Gümüşyaka, Hacımusalar ve Kızılca Mahalleleri
Kaş: 09.00 - 16.00 Necip Fazıl Caddesi Liman Sokak
Kemer: 09.00 - 16.00 Beycik Mahallesi Kartal Yuvası Mevkii
Kumluca: 09.00 - 18.00 Altınyaka Mahallesi
Korkuteli: 08.30 - 17.00 Yeşilyayla, Alaaddin, Uzunoluk Mahalleleri Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarı, Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı
Finike: 09.00 - 18.00 Yeşilköy Mahallesi
Manavgat: 08.00 - 18.00 Demirciler, Hacıali, Hacısali, Cevizler, Uzunkale, Hocalı, Tepeköy, Gebece, Taşkesiği, Ahmetler, Gençler, Çamlıtepe Mahalleleri
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