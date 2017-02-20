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Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi

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Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde...

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;

Aksu: 08.00 - 18.00 Konak, Macun, Pınarlı, Cumhuriyet, Çamköy, Fettahlı, Gaziler, Atatürk Mahalleleri

Kepez: 08.00 - 17.00 Altınova Menderes Mahallesi, Altınova Düden Mahallesi ve Zeytinlik Mahallesi

Konyaaltı: 09.00 - 18.00 Yenidoğan Mahallesinin bir kısmı

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi

Elmalı: 09.00 - 18.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova Bölgesi

Kaş: 09.00 - 16.00 Sarılar, Belkonak, Gökçeyazı, Çerler Mahalleleri, Kalkan Mahallesi Bezirgan Ulugöl, Merkez, Kuru ve Kışla Mahalleleri

Kemer: 09.00 - 16.00 Minur Özkul Liman Caddesi, Anafartalar Caddesi, 117, 119 Sokak, Karapınar Caddesi, 140, 142,123 Sokak

Kumluca: 09.00 - 18.00 Çaltı Mahallesi

Korkuteli 08.00 - 18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin Mahalleleri, Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Uzunoluk Mahallesi Yeni Hastane civarı, Sanayi Sitesi civarı

Demre: 08.00 - 17.00 Merkez, Beymelek ve köylerinin tamamı

Gazipaşa: 09.00 - 17.00 Zeytinada Helvalık

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