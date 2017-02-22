Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 24 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Aksu: 08.00-18.00 Solak, Dumanlar, Yeni Dumanlar, Barbaros, Seferler, Perge ve Altınlar Mahalleleri
Kepez: 09.00-18.00 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (bir kısmı), Karşıyaka, Emek, Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi 1315, 1316, 1317, 1318 Sokaklar
Alanya: 08.00-13.00 Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü Caddesi 223, 212, 208, 211, 219, 218, 227 Sokaklar, Azakoğlu, Arıkanlılar, Kıvrasıllılar Caddeleri
Elmalı: 09.00-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi
Demre: 08.00-17.00 Beymelek ve bağlı Mahalleler
Kaş: 09.00-17.00 Patara Yalı Mevkii, Gürsu Mahallesi Kavak Yanı Mevkii
Kumluca: 09.00-17.00 Yeşilköy Mahallesi ve Adrasan İngiliz Mahallesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı ve Yeni Hastane Civarı
Manavgat: 08.00-18.00 Gündoğdu Mahallesi Şehit Ahmet Öztürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Gündoğdu Bulvarı, Ilıca Mahallesi, Evrenseki Mahallesi, Side Mahallesi 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552 ve 1553 Sokaklar
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