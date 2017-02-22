Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 24 Şubat...

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 24 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;

Aksu: 08.00-18.00 Solak, Dumanlar, Yeni Dumanlar, Barbaros, Seferler, Perge ve Altınlar Mahalleleri

Kepez: 09.00-18.00 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (bir kısmı), Karşıyaka, Emek, Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi 1315, 1316, 1317, 1318 Sokaklar

Alanya: 08.00-13.00 Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü Caddesi 223, 212, 208, 211, 219, 218, 227 Sokaklar, Azakoğlu, Arıkanlılar, Kıvrasıllılar Caddeleri

Elmalı: 09.00-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi

Demre: 08.00-17.00 Beymelek ve bağlı Mahalleler

Kaş: 09.00-17.00 Patara Yalı Mevkii, Gürsu Mahallesi Kavak Yanı Mevkii

Kumluca: 09.00-17.00 Yeşilköy Mahallesi ve Adrasan İngiliz Mahallesi

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı ve Yeni Hastane Civarı

Manavgat: 08.00-18.00 Gündoğdu Mahallesi Şehit Ahmet Öztürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Gündoğdu Bulvarı, Ilıca Mahallesi, Evrenseki Mahallesi, Side Mahallesi 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552 ve 1553 Sokaklar