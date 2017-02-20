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Antalya’da Polis Evinde İntihar Etti

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Antalya’da Polis Evinde İntihar Etti
Antalya'da 44 yaşındaki polis memuru, evinde beylik tabancasıyla başından kendisini vurarak intihar etti.

Antalya'da 44 yaşındaki polis memuru, evinde beylik tabancasıyla başından kendisini vurarak intihar etti.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310. Sokak'ta bulunan Gökçe Apartmanı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde (TEM) görevli polis memuru Akran Ö. (44), beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan anne, hemen oğlunun bulunduğu odaya gitti. Oğlunu kanlar içerisinde gören anne, 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akran Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından mesai arkadaşları ve aynı şubede görevli eşi hemen olay yerine geldi. Akran Ö.'yü kanlar içerisinde yerde gören eşi Eda Ö., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İntihar eden 23 yıllık polis memurunun 2 çocuğu olduğu, birinin lisede, diğerinin ise bilgisayar mühendisliği bölümünde okuduğu öğrenildi. Polis memurunun cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, olay hakkında bilgi aldı. Uzunkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Üzücü bir olay. Bilinmeyen bir nedenle intihar etmiş. Herhalde içine kapanık bir yapısı var, stres var. Bunu dışarı yansıtmadığı için sorunu büyütmüş ve intihar etmiş. Aslan gibi bir kardeşimiz. Teşkilatımızın başı sağolsun" dedi.

Antalya’da Polis Evinde İntihar Etti

Antalya’da Polis Evinde İntihar Etti

Antalya’da Polis Evinde İntihar Etti

Antalya’da Polis Evinde İntihar Etti

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