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Antalya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Antalya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Orman Yolu Sokak'ta Mahmut Çakmak (39) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen O.M.G. ve M.G. kardeşler karşılaştı. İkisi kardeş üç kişinin tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine, O.M.G. ve kardeşi M.G. kardeşler olay yerinde bulunan 07 ANY 27 plakalı araçtan aldıkları ve henüz kimin kullandığı belirlenemeyen pompalı silahla Mahmut Çakmak'a iki el ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kumluca Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, O.M.G ve kardeşi M.G'yi olayda kullandıkları ileri sürülen silahla yakalarken, sağlık ekibi yaralı Mahmut Çakmak'a müdahale etti. Kumluca Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak, daha sonra hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Antalya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Antalya’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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