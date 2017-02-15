  • BIST 88.182
  • Altın 144,872
  • Dolar 3,6951
  • Euro 3,8919
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 5 °C

Antalya’da Sit Alanındaki Plaj Tamamen Yıkıldı

» »
Antalya’da Sit Alanındaki Plaj Tamamen Yıkıldı
Antalya'da 1'inci derece doğal sit statüsündeki falezlerin ve kayalıkların betonla kaplandığı Bambus Plajı'ndaki işletmeler de yıkıldı.

Antalya'da 1'inci derece doğal sit statüsündeki falezlerin ve kayalıkların betonla kaplandığı Bambus Plajı'ndaki işletmeler de yıkıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1'inci derece doğal sit statüsündeki falezlerin ve kayalıkların betonla kaplandığı Bambus Plajı'ndaki beton alan yaklaşık 1 yıl önce yıkılmıştı. Falezlerin üzerine beton dökülerek oluşturulan Bambus Plajı'nda 10 ay sonra yeniden yıkıma devam edildi. Bir önceki yıkımda sahildeki beton yapılar sökülürken bu kez Muratpaşa Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Daire Başkanlığından 30 kişilik ekip işletmelerin yıkımı için geldi. Çevik kuvvet ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Boşaltma kararına rağmen işletme içindeki eşyaların yerinde durduğunu gören belediye ekipleri, malzemelerin hepsini kamyonetlere taşıdı. Ahşap yapıları yıkan iş makinesi ardından, tuvalet, giyinme odaları, teras, merdiven ve kafelerin yıkımını gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ise yıkım işlemlerini meraklı gözlerle izledi.

"Kamu hukukunun gereği yapıldı"

Muratpaşa Beledi Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak kıyılarda vatandaşları denize buluşturmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun yetki verdiği alanların olduğunu ve bu alanların topluma kazandırılmasının önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Buraları insanımızın hizmetine kazandırılması gerekiyor. Geçmişten de gelen hukuk dosyaları var. Onların gereğinin yapılması gerekiyordu. Hukuksuzluğu bir ihtiyat haline getirmemeliyiz. Hukuk dışı ihlalleri, işgalleri bir yaşam şekli haline kamusal hayatta dönüştürmemiz gerekiyor. Toplumumuzun kullanacağı yerse, toplumumuz kullanmalıdır. Bu anlamda biz kamu hukukunun gereğini yerine getiriyoruz. Kıyılarımızı, güzelliklerimizi, doğal alanlarımızı bütün insanlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm kıyılar insanlarımızın kullanımına açık olmalıdır" dedi.

"Mahalleli sevindi"

Mahalle sakinleri ise 1978 yılında yapılan plajın zamanla betonlaştığını belirterek, belediye tarafından yıkılan plajın halka açılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya’da Jeotermal Kaynak Bulundu13 Şubat 2017 Pazartesi 15:28
  • Silahlı Saldırıya Uğrayan Köpek Hayatını Kaybetti13 Şubat 2017 Pazartesi 12:43
  • Ordu’da Yaban Hayvanlarına 3 Ton Yem Bırakıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 10:53
  • Köpeklerin Saldırdığı Yaralı Karaca Kurtarıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 09:03
  • Samsun’a Kara Kış Geri Geliyor10 Şubat 2017 Cuma 16:28
  • 150 Bin Tl Ödüllü ’Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması’ Başlıyor10 Şubat 2017 Cuma 09:43
  • Buzda Sıkışan Köpeği Vatandaşlar Kurtardı09 Şubat 2017 Perşembe 15:58
  • Katrana Bulanan Deniz Kuşları Doğaya Salındı09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Vali Altıparmak’ı Kızdıran Görüntü08 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti