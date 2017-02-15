Antalya’da Sit Alanındaki Plaj Tamamen Yıkıldı

Antalya'da 1'inci derece doğal sit statüsündeki falezlerin ve kayalıkların betonla kaplandığı Bambus Plajı'ndaki işletmeler de yıkıldı.

Antalya'da 1'inci derece doğal sit statüsündeki falezlerin ve kayalıkların betonla kaplandığı Bambus Plajı'ndaki işletmeler de yıkıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1'inci derece doğal sit statüsündeki falezlerin ve kayalıkların betonla kaplandığı Bambus Plajı'ndaki beton alan yaklaşık 1 yıl önce yıkılmıştı. Falezlerin üzerine beton dökülerek oluşturulan Bambus Plajı'nda 10 ay sonra yeniden yıkıma devam edildi. Bir önceki yıkımda sahildeki beton yapılar sökülürken bu kez Muratpaşa Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Daire Başkanlığından 30 kişilik ekip işletmelerin yıkımı için geldi. Çevik kuvvet ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Boşaltma kararına rağmen işletme içindeki eşyaların yerinde durduğunu gören belediye ekipleri, malzemelerin hepsini kamyonetlere taşıdı. Ahşap yapıları yıkan iş makinesi ardından, tuvalet, giyinme odaları, teras, merdiven ve kafelerin yıkımını gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ise yıkım işlemlerini meraklı gözlerle izledi.

"Kamu hukukunun gereği yapıldı"

Muratpaşa Beledi Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak kıyılarda vatandaşları denize buluşturmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun yetki verdiği alanların olduğunu ve bu alanların topluma kazandırılmasının önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Buraları insanımızın hizmetine kazandırılması gerekiyor. Geçmişten de gelen hukuk dosyaları var. Onların gereğinin yapılması gerekiyordu. Hukuksuzluğu bir ihtiyat haline getirmemeliyiz. Hukuk dışı ihlalleri, işgalleri bir yaşam şekli haline kamusal hayatta dönüştürmemiz gerekiyor. Toplumumuzun kullanacağı yerse, toplumumuz kullanmalıdır. Bu anlamda biz kamu hukukunun gereğini yerine getiriyoruz. Kıyılarımızı, güzelliklerimizi, doğal alanlarımızı bütün insanlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm kıyılar insanlarımızın kullanımına açık olmalıdır" dedi.

"Mahalleli sevindi"

Mahalle sakinleri ise 1978 yılında yapılan plajın zamanla betonlaştığını belirterek, belediye tarafından yıkılan plajın halka açılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.