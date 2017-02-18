Antalya’da Şüpheli Ölüm Ve Engelli Çocuğa Darp İddiası

Antalya'nın Elmalı ilçesinde evinde ölü bulunan Ayşe Borazan'ın eski kocası Ercan Ç., yine aynı evde baygın halde bulunup hastaneye kaldırılan engelli...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde evinde ölü bulunan Ayşe Borazan'ın eski kocası Ercan Ç., yine aynı evde baygın halde bulunup hastaneye kaldırılan engelli oğlunun darp edildiğini iddia etti. Olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Ercan Ç., zehirlendiği ileri sürülen eski eşinin ölüm sebebiyle ilgili ise bilgisinin olmadığını söyledi.

13 Şubat tarihinde 37 yaşındaki Ayşe Borazan ile 9 yaşındaki engelli oğlu B.K.Ç.'dan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım talep etmişlerdi. Eve gelen polis, kapının açılmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle kapıyı kırarak içeri girdi. Polis, 6 yıl önce eşinden ayrılan Ayşe Borazan ile engelli oğlu B.K.Ç.'yi yerde yatar vaziyette buldu. Bu sırada eve gelen sağlık ekipleri Ayşe Borazan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, çocuğun yaşadığını tespit etti.

Engelli çocukta darp izlerine rastlandı

Evde baygın halde bulunan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. "Olası öldürülme teşebbüsü" olarak hastaneye giriş yapan küçük çocuk, buradaki ilk tedavisinin ardından acil olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye "travma" ile "bilinç bulanıklığı" şikayetiyle yatırılan minik B.K.Ç'nin göğsünün çevresi ve bacaklarında darp izlerine rastlandı.

Anne Borazan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınırken, kadının zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Borazan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonuçlarının ardından belli olacak.

"Doktor darp diyor, polis zehirlenme"

Kaş ilçesinde çiftçilik yapan B.K.Ç.'nin babası Ercan Ç. ise, eski eşinin öldüğünü ve oğlunun yaralandığını duyar duymaz Antalya'ya geldiğini belirterek, "Akşam telefon geldi, hemen taksiyle Antalya'ya geldim. Acile girdiğimde her yeri yaralı yatıyordu. Doktor darp diyor, Elmalı'dan polis geldi bu zehirleme diyor. Göğsünde ve bacaklarında yaralar var" dedi.

"Çocuk yaralı olmasa, zehirlenmiş diyeceğim"

Yaklaşık bir haftadır çocuğunun başında olduğunu söyleyen baba, oğlunun darp edildiğini ileri sürerek, "Çocuk sadece annesini istiyor. Okula gittiğini sanıyor, Cumartesi daha diyor. Başka bir şey konuşmuyor. Zorlukla yürüyebiliyor, daha bugün yeni ayağa kalktı, bana tutunarak yürüyebiliyor. Ben bu olayın arkasındayım. Çocuk zehirlenmiş olsa böyle olmaz. Polis öyle diyor ama çocuk yaralı olmasa zehirlenmiş diyeceğim" diye konuştu.

Ölen Ayşe Borazan'ın cenazesini teslim alan akrabası Emre Kocabaş ise, Borazan'ın sadece yüzünde şişlik gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.