Antalya’da Suriyeli Dilenci Operasyonu

Antalya'da çocuklarını sokakta dilendiren ve çeşitli malzemeler sattıran 5 Suriyeli aile, 38 çocuk ile birlikte yakalandı.

Antalya'da çocuklarını sokakta dilendiren ve çeşitli malzemeler sattıran 5 Suriyeli aile, 38 çocuk ile birlikte yakalandı. Polis tarafından yaşadıkları metruk binalardan alınan Suriyeliler, kayıtlı oldukları kamplara gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, sokakta çalışan/çalıştırılan ve dilendirilmek suretiyle istismar edilen Suriyeli çocuklarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Küçük yaştaki çocuklarını halkın yoğun olarak bulunduğu AVM ve trafiğin hareketli olduğu ışıklı kavşaklarda dilendirmek ve çeşitli malzemeler sattırmak suretiyle istismar ettikleri tespit edilen 5 aile, 38 Suriyeli çocuk ile birlikte yaşadıkları metruk binalardan alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan aileler ve çocuklar, kayıtlı bulundukları kamplara gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.