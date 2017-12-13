Antalya’da Suriyeli Dilencilere Şafak Operasyonu

Antalya'da dilencilik yaptıkları tespit edilen Suriyeli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da dilencilik yaptıkları tespit edilen Suriyeli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Çoğunluğu küçük yaştaki çocuklardan oluşan Suriyelilerin, farklı şehirlerden Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

Antalya emniyetine bağlı Çocuk Şubesi Müdürlüğü ve Güven Timleri, farklı şehirlerden Antalya'ya dilencilik yapmak için gelen Suriyeli şahısların kaldıkları ikametlere sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, aralarında çok sayıda çocukların bulunduğu 18 Suriyeli gözaltına alındı. Ekipler, dilencilerin vatandaşlardan elde ettiği paralara el koyarken, emniyete getirilen 18 Suriyeli'nin kayıtlı olduğu başka şehirlerden Antalya'ya geldiği ve dilencilik yaptığı tespit edildi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bağlı oldukları şehirlerdeki toplama merkezlerine geri gönderildi.