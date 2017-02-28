Antalya’da Tır Ve Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akseki-Antalya karoyu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz sevinç (46) idaresindeki 58 TN 613 plakalı sebze yüklü kamyon, karşı yönden gelen Erdem Aydoğan (32) idaresindeki 68 ES 442 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan tır şarampole devrildi. Tır ve kamyondaki malzemelerin yola saçıldığı kazada sürücüler araç içinde sıkıştı. Her iki sürücü de yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.