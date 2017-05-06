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Antalya’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Antalya’da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesinde meydana geldi. İsmail Aydınoğlu (75), cadde üzerindeki bir fırından ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Aydınoğlu'na, kent merkezine seyir halinde bulunan İ.A. (38) idaresindeki 07 D 9646 otomobil çarptı. Otomobilin ön camına çarpan yaşlı adam metrelerce savruldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Aydınoğlu'nu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan İsmail Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, Aydınoğlu'nun elinden refüje düşen ekmek poşeti ve tespihi polisler tarafından kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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