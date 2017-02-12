Antalya’da Trafik Kazası: 2 Ölü 9 Yaralı (2)

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 16 30 sıralarında Saklıkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir bankanın emekliler derneği üyelerinin Saklıkent Kayak Merkezindeki etkinliğinden dönen Mustafa Özden idaresindeki otobüs Doyran mahallesi yakınlarında virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan yolculardan Tamer Ayfer ve Müşerref Özdamar (60), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ve Konyaaltı Belediye Başkan Muhittin Böcek'te olay yerine gelerek kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.