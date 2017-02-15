Antalya’da “Turizmde Toptan Satıştan Perakendeciliğe Geçiş” Toplantısı

Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen "Turizmde Perakendeciliğe Geçiş" konulu toplantısı Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm...

Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen "Turizmde Perakendeciliğe Geçiş" konulu toplantısı Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yapıldı.

Rixos Premium Otelde gerçekleştirilen toplantıya Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Fikret Öztürk, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Bellis otel sahibi BETÜYAB eski Başkanlarından Cemil Uğurlu, Otel yöneticileri ve yatırımcılar adına sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıdan ayrı toptan satıştan perakendeciliğe geçiş hakkında gazetecilere açıklama yapan Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, "Türk turizmi toptancılık üzerinden pazarlama yapılırdı. Ancak tur operatörleri 2016 yılındaki peş peşe gelen olumsuzluklardan dolayı toptancılık sisteminden ve Türkiye"ye charter uçuş planlamalarından ürkmeye başladılar. Bunun sonucunda da uçuşların periyotlarını daralttılar ya da uçuş planlarından vazgeçerek tarifeli seferlere yöneldiler, Yani toptan pazarlama işi sürdürülebilir olmaktan çıktı. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Hedefteki Ülkelerin pazarlarını belirlersiniz, seferler düzenlersiniz, tur operatörleri turizm sektörünün en önemli ortaklarıdır" dedi.

Pazarı Dernek olarak üstlendiklerini belirten Ersoy, "Türkiye'de bu pazarı Dernek olarak biz üstleniyoruz. Derneğimiz bünyesinde hava yolu olarak bu riskin altına giren sadece Atlas havayolları var bunun haricinde hiçbir hava yolu bu riskin altına girmek istemiyor. Biz dernek olarak bu riski alıp boş koltukları biz üstleniyoruz ve bunun da riskli olmadığını göstereceğiz. Uçuşlarla ilgili olarak İstanbul"dan 12 ay boyunca 50 ye yakın bölgeye yani Türkiye'nin hedef pazarları olan Avrupa, Rusya, Doğu Avrupa gibi bölgeye uçuş planlaması yaptık. Sunun yanında İstanbul'dan da Türkiye"nin tatil bölgeleri olan Antalya, Bodrum, Dalaman gibi bölgelere bağlantı kuruyoruz. Antalya'dan da 6 ay olarak bu sene başlayarak pazarın gidişatına göre kışında devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Avrupalı Tur operatörlerinin istediği projeye girdiklerini ifade eden Ersoy, "Uçuşlarla ilgili olarak Rusya'dan 14 noktaya, Kazakistan'dan 5, Ukrayna'dan 5, Doğu Avrupa'dan Romanya, Moldova gibi pazarlardan uçuş haklarını aldık. Uçuşlar Nisan ayında başlayacak. Biz dernek olarak aracıyı devre dışı bırakmak yerine aksine biz aracıyı arada tutup senin taşıyamadığın riski biz üstleniriz yeter ki siz aradan çıkmayın diyoruz. Örneğin 200 koltuğun 100 koltuğunu aracı üstlenirken kalan 100 koltuğun riskini de fiyat düşürmeden aksine daha yüksek fiyatla satma garantisi vererek riski dernek olarak biz üzerimize alıyoruz. Bundan böyle Tur operatörleri artık uçak kiralamayacak, bizden koltuk alacak. Bu sitemi bize Modern Avrupalı dediğimiz? Avrupalı Tur operatörleri uyardığı istediği için bu projeye giriyoruz. Bütün bu kriterleri bize onlar verdi. Bunu Avrupa'nın en büyük oyuncuları bizden talep ettiği için yapıyoruz" dedi.

Diğer derneklerin projeden nasıl faydalanacağı ve Turizm Bakanlığı olarak Devletin nasıl bir uygulama yapması gerektiği konusunda rapor sunduklarını anlatan Ersoy, "Turizm Bakanlığından ruhsatlı turizm belgesi olan oteller yararlanacak. TYD üyesi olanlar yararlanacak, üye olmayanlarda belli bir bedelini ödeyerek yararlanacak. Bu bir rezervasyon arama motoru. İstediğiniz yerde istediğiniz marka üzerinden yapabilirler. İspanyadaki toplantıda Dünya Turizm Örgütü genel sekreteri şunu söyledi. Biz rapor hazırladık" dedi.

Diğer derneklerin projeden nasıl faydalanacağı ve Turizm Bakanlığı olarak devletin nasıl bir uygulama yapması gerektiği konusunda rapor sunduklarını anlatan Ersoy, "Turizm Bakanlığından ruhsatlı turizm belgesi olan oteller yararlanacak. TYD üyesi olanlar yararlanacak, üye olmayanlarda belli bir bedelini ödeyerek yararlanacak. Bu bir rezervasyon arama motoru. İstediğiniz yerde istediğiniz marka üzerinden yapabilirler. İspanyadaki toplantıda Dünya Turizm Örgütü genel sekreteri şunu söyledi. Biz rapor hazırladık dedi. Turizmdeki başarıda 4. olduklarını ifade etti devleti biraz fazla soktuk işin içine, fazla sokmasaydık birinci olurduk dedi. Turizmde tanıtma konusunda Devletin içinde olduğu zaman hızlı hareket edemedik dedi. Devlet bu işin 3 tane konuda içinde olmalı. Bir kanun düzenleyici olarak oyun alanını çizmesi gerekiyor. İki denetleyici olmalı, üçüncü de yapılan kardan vergisini almak. Zaten yapılan yasada bunun sınırlarını belirtiyor. Sadece nasıl tanıtım pazarlama satış yapacağını sen belirle diyor. Devlet olarak bu üç konuya bakarım diyor. Özel sektöre sorumluluğu vermesi lazım. Tek çatı altında yapılınca da yatırımcı da pay koyar. Uluslar arası raporda da belirttik. Satışın, pazarlamanın, tanıtımın, tek merkezden yürütülmesi lazım. Yatırımcının da geliri artacak. Hazırladığımız raporun bir kopyasını devlete verdik. Turizm de büyütmeye büyümeye mecburuz" dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Rixos Oteller grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ise 2016 yılı 2015 yılından bu yana sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Maalesef 2016 yılı 2015 yılından başlayan zirveye ulaşan sıkıntılar yaşadık. Alışılagelmiş müşteriler tesislerimizdeki doluluk oranlarındaki düşüşler bunun her birinin çeşitli sebepleri var. Bunları zaten medyada görüyoruz. Ama kendi kendime şunu soruyorum biz neyi eksik yapıyoruz? Bu işlere büyük yatırımcı olarak girmiş olan hayatı turizm olan bizler ne yapıyoruz. Hakkımızı aramak gayet normal. Bizler bu konuda neler yapmalıyız diye sürekli düşünüyoruz. Bizim bu çatılar altında çok gayretli işler yapmalıyız. Sahip olduğumuz ürünleri dünyanın her noktasına satma ve ulaştırma konusunda başarılı olursak bu krizlerden daha az etkilenmiş oluruz" dedi.