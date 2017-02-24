Antalya’da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya polisi düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 25 kişiyi yakaladı.

Antalya polisi düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 25 kişiyi yakaladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Polis, Döşemealtı İlçesinde bulanan bir ikamette genetiği ile oynanmış kenevir bitkisi yetiştirilerek skunk (esrar) maddesi elde edildiği bilgi üzerine düzenledikleri operasyonda, 2 kişiyi gözaltına alırken, 6 kilo 800 gram skunk (esrar), 16 kök genetiği ile oynanmış kenevir bitkisi, skunk yetiştirmek amacıyla kurulan düzeneğe ait malzemeleri ele geçirdi. Yakalanan 2 kişi "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kepez ilçesinde bulunan adrese düzenlenen operasyonda ise 4 kişi ile birlikte 60 kilo 190 gram esrar maddesi ile 1 kilo 45 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konyaaltı İlçesinde de 9 şüpheli ile birlikte 2 bin 909 adet ecstasy hap, 246 gram kokain, 1 kilo 140 gram esrar, 3,7 gram metamfetamin, 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şahıstan 4'ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'dan Antalya'ya otobüs ile uyuşturucu/uyarıcı madde getirileceği bilgisine ulaşan polis, düzenlenen operasyonla 1 şahısı 260 gram kokain maddesi ile yakaladı. Yakalanan şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Mersin ilinden zulalı araç ile Antalya'ya uyuşturucu/uyarıcı madde getirileceğinin istihbaratını alan ekipler, Aksu ilçesi girişinde düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi aracın zula tabir edilen gizli bölümüne saklanmış vaziyette 200 gram kokain maddesi ve 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Polis, İstanbul'dan Antalya'ya gelen 3 şüpheliyi 150 gram kokain maddesi ve 1 adet sahte sürücü belgesi ile birlikte yakaladı. Yakalanan 1 şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kepez İlçesinde bir işyerine yapılan baskında ise 360 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (cam bong), 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çaplı tabanca ve 6 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet dolu fişek ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan tutuklandı.

İstanbul'dan otobüs ile Antalya'ya uyuşturucu/uyarıcı madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, 1 kişiyi 1 kilo 256 gram kokain maddesi ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 04- 22 Şubat tarihleri arasında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 33 şüpheliye "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 69 şüpheliye işlem yatı.

Narkotim ekipleri tarafından 04-22 Şubat tarihleri arasında Zeytinköy bölgesinde yapılan uygulamalarda, 762 kişi ve 47 araç kontrol edilmiş, 1 araç trafikten men edilmiş, 95 TL para cezası yazıldı. 9 aranan şahıs yakalanmış, 8 şahsa "Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma" suçundan, 3 şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan işlem yapıldı.