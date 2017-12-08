Antalya’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk adrese yapılan operasyonda şüpheli K.A., A.Y. ve A.T.'nin üzerinde 23 adet extacy hap, 4 paket halinde 55 gram skunk maddesi, 1 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirilen ekipler, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir adreste ise 2 şüpheli üzerinde paketlenmiş halde 40 gram esrar ele geçirdi. Aynı operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kadın da yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.