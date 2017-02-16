Antalya’da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da jandarma ekipleri durdurduğu yolcu otobüsünde bavul içine gizlenmiş 680 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Antalya'da jandarma ekipleri durdurduğu yolcu otobüsünde bavul içine gizlenmiş 680 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Antalya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler öğle saatlerinde yolcu otobüsünü Döşemealtı ilçe girişinde durdurdu. Otobüste narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bavul içinde paketlenmiş halde 680 gram kubar esrar maddesi, satış ve içmede kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Bavulun sahibi M.C.E. ise gözaltına alındı.