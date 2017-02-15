Antalya’daki Maskeli Gaspçılar Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki ayrı gasp olayına karışan ve bir market sahibini av tüfeğiyle yaralayan biri çocuk 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki ayrı gasp olayına karışan ve bir market sahibini av tüfeğiyle yaralayan biri çocuk 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinde gaspa teşebbüs edilmesi ve işletmeci M.A.'nın av tüfeğiyle yaralanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, şüphelilerin eşkali tespit edildi. Zanlıların 28 Aralık'ta Göçerler Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde, çalışanlar Ü.N.Ü. ve İ.K.'yı silahla tehdit ederek, kasada bulunan parayı gaspedenlerle aynı kişiler olduğu belirlendi.

İki olayın şüphelileri oldukları tespit edilen R.T, A.K, M.K, F.E. ile çocuk zanlı C.Ö. eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden C.Ö. tutuklanırken, M.K. olayda kullanılan av tüfeğinin sahibi olduğu ancak olayla bir ilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler R.T., A.K. ve F.E.'nin işlemleri devam ediyor.