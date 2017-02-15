  • BIST 88.291
  • Altın 144,567
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8682
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 5 °C

Antalya’daki Maskeli Gaspçılar Yakalandı

» »
Antalya’daki Maskeli Gaspçılar Yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki ayrı gasp olayına karışan ve bir market sahibini av tüfeğiyle yaralayan biri çocuk 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki ayrı gasp olayına karışan ve bir market sahibini av tüfeğiyle yaralayan biri çocuk 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinde gaspa teşebbüs edilmesi ve işletmeci M.A.'nın av tüfeğiyle yaralanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, şüphelilerin eşkali tespit edildi. Zanlıların 28 Aralık'ta Göçerler Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde, çalışanlar Ü.N.Ü. ve İ.K.'yı silahla tehdit ederek, kasada bulunan parayı gaspedenlerle aynı kişiler olduğu belirlendi.

İki olayın şüphelileri oldukları tespit edilen R.T, A.K, M.K, F.E. ile çocuk zanlı C.Ö. eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden C.Ö. tutuklanırken, M.K. olayda kullanılan av tüfeğinin sahibi olduğu ancak olayla bir ilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler R.T., A.K. ve F.E.'nin işlemleri devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçelievler’de 1 Milyon Tl’lik Sahte Parfüm Operasyonu15 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Direğe Çarptı, Osmancık’ı Elektriksiz Bıraktı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • Odatv Davasında Sanıklar Mütalaaya Karşı Savunma Yaptı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
  • Ağrı Patnos’ta Terör Operasyonu: 1 Gözaltı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:23
  • Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Başkent’te Gecekondu Yangını15 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Suriyelilerin Tavuk Kavgası Cinayetle Bitti15 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Fetö’cü Öğretmenlerin Duruşması 3’üncü Gününde Devam Ediyor15 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Kasa Hırsızları Adliyeye Sevk Edildi15 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Tunceli’de Terör Soruşturmasında 3 Tutuklama15 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti