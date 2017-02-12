Antalya’daki Trafik Kazalarında 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'nde Birgül Ş. (44) idaresindeki 07 ASZ 33 plakalı otomobile dönüş yaptığı sırada, arkadan gelen Ramazan B.'nin (48) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zeminde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı Ramazan B. ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonu önündeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.B.'nin (17) kullandığı 07 VGE 99 plakalı otomobille, Günay T. (24) yönetimindeki 20 PE 049 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Günay T., ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.