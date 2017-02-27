Antalya’dan Halep’e 10 Tır İnsani Yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı, Suriye'nin Halep şehrine 10 tır insani yardım gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı, Suriye'nin Halep şehrine 10 tır insani yardım gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı iş birliğinde Suriye'ye 10 tır insani yardım gönderildi. Büyükşehir Belediyesi önünde Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın duasının ardından tır'lar Suriye'ye doğru hareket etti. Yardım tır'larının gönderilmesine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, İl Müftüsü Osman Artan, Hayrat Vakfı temsilcileri ve belediye çalışanları eşlik etti.

Vali Karaloğlu: "İslam coğrafyasında kan gözyaşı devam ediyor"

Suriye ve Halep'teki mazlumlara el uzatmak için bir araya geldiklerini söyleyen Vali Münir Karaloğlu, "Maalesef İslam coğrafyasında kan gözyaşı devam ediyor. Biz yanı başımızda bulunan İran'da, Irak'ta, Filistin'de, Somali'de olup bitenleri ilgisiz bir şekilde izleyemeyiz. Belki Suriye'de, Irak'ta sınır dedikleri çizgiler olabilir ama ne Suriye, ne Irak bizim gönül sınırlarımızın dışında değil. Orada yaşayan kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimiz. Onların acısı bizim acımız, onların sorunu bizim sorunumuz. Eğer Yemen'de açlıktan çocuklar ölüyorsa, orada bizde üzerimize düşen sorumluluğu alırız. Ülkemiz, milletimiz, hükümetimiz Suriye'den gelen vatandaşlarımıza açık kapı politikasıyla oradan her kim gelmek istiyorsa kabul etmeye devam ediyoruz. Diğer tarafta orada kalan kardeşlerimize de yardım etmeye devam ediyoruz. Antalya'mız, büyükşehrimizin öncülüğünde STK'lar, diğer yerel yönetimler ve kamu kuruluşların iş birliğinde başlatılan yardım kampanyasının bugün yeni bir halkasını yola çıkarıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türel: "İnsani bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Antalya'da insani bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, "Bizim yerel yönetimler olarak görevlerimiz var. Bu görevlerimiz alt yapısını inşa etmek, üst yapısını geliştirmek, sosyal sorunlarda vatandaşlarımızın yanında olmak. Tabi ki şehrin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesi en önemli önceliklerimizden bir tanesidir ama bizim gönül anlayışımız içerisinde bütün bu görevlerimizin dışında siyasi ve yerel yönetimler olarak yaptığımız çalışmaların dışında insani görevlerimiz bizim için her şeyden çok daha önemlidir. Bu kapsamda Antalya'da vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Suriye'de yaşanan insanlık dramı artık yürekleri parçalıyor"

Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Türel, "Antalya'da Toros Dağları'nın en ücra köşelerinde de olsa, bir merkez mahallesinde de olsa ulaşmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki dünyanın birçok köşesinde kardeşlerimiz zalimin zulmü altında çok zor anlar yaşıyorlar. Biz aynı anda Antalya'da olduğu gibi sınırlarımızın dışındaki kardeşlerimize de elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz. Suriye'de yaşanan insanlık dramı artık yürekleri parçalıyor, bunu bırakın insanı maalesef isyan noktasına kadar taşıyor. İnşallah oradaki kardeşlerimize bu yardımlar en iyi şekilde ulaşacak. Biz daha önce yaklaşık 10 tır'lık insani yardımı Suriye'ye göndermiştik. Onların içinde birçok ihtiyaç malzemesi vardı. Bu 10 tırdan sonra bir 10 tır daha gönderiyoruz. Kış olması neticesiyle yakacak malzemesi ve yiyecek malzemesi gönderiyoruz. Hayrat temsilcileri bize bu teklifle geldiğinde hemen kabul ettik. Yardımlarımız ulaştığında inşallah vicdani bir rahatlık yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır Suriye'de acının olduğunu ifade eden Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Süreyya Saltık, "Biz Türk halkı olarak bu duruma kayıtsız kalamadık. Hayrat Vakfı olarak üzerimize düşeni yapmak istedik. Daha önce 22 tır göndermiştik. Bugün de 10 tır insani yardım göndereceğiz Halep'e. burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.