Antalya’dan Kışa İnat Görüntüler

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları etkisini sürdürürken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, 2017'nin son ayında dünyaca...

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları etkisini sürdürürken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, 2017'nin son ayında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini doldurdu.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava şartlarının etkili olmasına karşın Antalya'da hava sıcaklığı hafta sonunda 20 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahilde zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazı vatandaşlar da sahil kenarında kahvaltı keyfi yaptı.

İstanbul'dan bir arkadaş toplantısı için Antalya'ya geldiğini söyleyen Hikmet Kaymak, "Cuma günü İstanbul'dan geldim. Orada mont ve atkıyla geziyordum. Şu anda burada denize giriyorum. Bugün de çalışma arkadaşlarımla birlikte deniz keyfi yapmaya geldik. Şu an Aralık ayındayız yılın sonuna gelmemize rağmen, Antalya'da hala denize girebiliyoruz. Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri" dedi.

Annesini ziyaret etmek için Ankara'dan geldiğini söyleyen Veysel Gürgaşı ise, "Buraya annemin yanına geldim, 20 gündür buradayım. Geldiğimden beri denize giriyorum. Aralık'ın 25'ine kadar denize girmeye devam edeceğim. Yeni bypass ameliyatı oldum. Spor yapıyorum, yürüyorum ve yüzüyorum. Spor yaptıkça da güçleniyorum. Deniz de bana şifa veriyor. Aralık ayında denize girebiliyoruz. Bunu da ülkemizde dört mevsimin yaşanmasına bağlıyorum" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar deniz keyfi yaparken, bazıları da sahil kenarında kahvaltı yaptı, balık tuttu. Güneşli havayı fırsat bilen aileler de sahil kenarında vakit geçirdi ve fotoğraf çekildi.