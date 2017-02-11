Antalyalı Biber Üreticilerinden Biberde Zirai İlaç Kullanımı Haberine Tepki

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler, özel bir televizyon kanalında biberlerin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı...

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler, özel bir televizyon kanalında biberlerin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı iddiasına tepki gösterdi.

Kumluca'lı üreticiler, 9 Şubat akşamı bir televizyon kanalında biberlerin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanılıyor iddialı haberine tepki gösterdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, Kumlucalı çiftçilerin biberlerde zirai ilaç kullanmadıklarını, biyolojik mücadele olarak bilinen böcekli üretim yaptıklarını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kayhan, "Biyolojik mücadelede faydalı böcekler zararlı böcekleri yiyor. Böceklerin olduğu serada zirai ilaç kullanırsak böcekler ölür. Ölürse de yerine yenisini almak maliyeti ikiye katlar ve zarar ederiz. Basında duyduğumuz haberlerde, biberlerin lastik gibi olduğu, kırılmadığı, bunun sebebinin de uzun ömürlü olsun diye zirai ilaç kullanıldığı iddia ediliyor. Biberlerin lastik gibi uzaması kimyasal ilaçlardan kaynaklanmıyor. Ağacından toplanan biberlerin İstanbul ve Ankara gibi şehirlere uzun sürede ulaştığından veya raflarda uzun süre bekletildiği için biberin suyunu kaybediyor, bu yüzden lastik gibi uzuyor" dedi.

Mavikentli Biber Üreticisi Hasan Karabaş ise zararlı böcekleri yiyen faydalı böceklerle biber ürettiğini ve biberlerin uzun ömürlü olması için hiçbir ilaç atmadıklarını söyledi. Bir başka üretici Dursun Akıncı ise "Biz seralarda ilaç, gübre kullanmıyoruz. Bizim ilacımız gübremiz biyolojik mücadele böcekleridir. İlaç kullanırsak böceklerimiz ölür. Kesinlikle seralarımıza kimyasal ilaç giremez" ifadelerini kaydetti.