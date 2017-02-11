  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Antalyalı Biber Üreticilerinden Biberde Zirai İlaç Kullanımı Haberine Tepki

» »
Antalyalı Biber Üreticilerinden Biberde Zirai İlaç Kullanımı Haberine Tepki
ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler, özel bir televizyon kanalında biberlerin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı...

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler, özel bir televizyon kanalında biberlerin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı iddiasına tepki gösterdi.

Kumluca'lı üreticiler, 9 Şubat akşamı bir televizyon kanalında biberlerin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanılıyor iddialı haberine tepki gösterdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, Kumlucalı çiftçilerin biberlerde zirai ilaç kullanmadıklarını, biyolojik mücadele olarak bilinen böcekli üretim yaptıklarını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kayhan, "Biyolojik mücadelede faydalı böcekler zararlı böcekleri yiyor. Böceklerin olduğu serada zirai ilaç kullanırsak böcekler ölür. Ölürse de yerine yenisini almak maliyeti ikiye katlar ve zarar ederiz. Basında duyduğumuz haberlerde, biberlerin lastik gibi olduğu, kırılmadığı, bunun sebebinin de uzun ömürlü olsun diye zirai ilaç kullanıldığı iddia ediliyor. Biberlerin lastik gibi uzaması kimyasal ilaçlardan kaynaklanmıyor. Ağacından toplanan biberlerin İstanbul ve Ankara gibi şehirlere uzun sürede ulaştığından veya raflarda uzun süre bekletildiği için biberin suyunu kaybediyor, bu yüzden lastik gibi uzuyor" dedi.

Mavikentli Biber Üreticisi Hasan Karabaş ise zararlı böcekleri yiyen faydalı böceklerle biber ürettiğini ve biberlerin uzun ömürlü olması için hiçbir ilaç atmadıklarını söyledi. Bir başka üretici Dursun Akıncı ise "Biz seralarda ilaç, gübre kullanmıyoruz. Bizim ilacımız gübremiz biyolojik mücadele böcekleridir. İlaç kullanırsak böceklerimiz ölür. Kesinlikle seralarımıza kimyasal ilaç giremez" ifadelerini kaydetti.

Antalyalı Biber Üreticilerinden Biberde Zirai İlaç Kullanımı Haberine Tepki

Antalyalı Biber Üreticilerinden Biberde Zirai İlaç Kullanımı Haberine Tepki

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dhmi Genel Müdürü Funda Ocak’tan, Atatürk Havalimanı Açıklaması11 Şubat 2017 Cumartesi 08:13
  • Yurtta Hava Durumu11 Şubat 2017 Cumartesi 07:43
  • Tbb Başkanı Feyzioğlu’dan Rus Jetinin Türk Birliğini Vurması Açıklaması11 Şubat 2017 Cumartesi 00:18
  • Memur-sen Konfederasyonu’ndan "25. Yıl Öncüler Buluşması"11 Şubat 2017 Cumartesi 00:18
  • Alsancak Limanı Varlık Fonu’na Devredildi10 Şubat 2017 Cuma 23:48
  • Dolmuş Şoföründen Örnek Davranış10 Şubat 2017 Cuma 22:53
  • Özgecan’ın Hayatı Film Oluyor10 Şubat 2017 Cuma 21:48
  • Kars Yeniden Beyaza Büründü10 Şubat 2017 Cuma 21:43
  • Mersin Şehir Hastanesi 5 Günde Yaklaşık 20 Bin Kişiye Hizmet Verdi10 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Kızılay Depremzedelere Hem Yuva Hem Aş Sunuyor10 Şubat 2017 Cuma 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti