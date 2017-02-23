Antalyaspor, Akhisar Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarının Antalya kısmını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarının Antalya kısmını tamamladı.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarının Antalya etabını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından Manisa'ya gitti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan Antalyasporlu futbolcular 5'2 top kapma çalışmasından sonra taktik maç yaptı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da taktik maç esnasında sakatlanan M'billa antrenmanı yarıda bıraktı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş ile ailevi durumlarından dolayı izinli olan Ramon Motta antrenmana katılmadı. Salı günü yapılan antrenmanda dizinden sakatlanan El Kabir de, takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor, Akigolarla oynayacağı maçın son çalışmasını Cuma sabahı Manisa'da yapacak.